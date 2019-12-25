Трамп потребовал у Афганистана передать США авиабазу Баграм

В условиях антикитайского развертывания Баграм придется снабжать через территорию бывшего СССР, в том числе через территорию России.

Требование Трампа к Афганистану о передаче США авиабазы Баграм, потому что она нужна против Китая, абсурдно только на первый взгляд, полагают эксперты Telegram-канала "Мейстер". Для Трампа оно более чем логично, уверены они.

Телеграмеры отметили, что Баграм в условиях антикитайского развертывания придется снабжать строго через территорию бывшего СССР, в том числе через территорию России.

Как Трамп планирует это совмещать с продолжением войны на Украине, вопрос отдельный. Хотя, если он намеревается свалить с этой войны до возвращения в Афганистан, то некая осмысленность в этом всем появляется, однако вопросов все еще больше, чем ответов. Telegram-канал "Мейстер"

