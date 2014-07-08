Среди заявленных целей - перекрытие обходных путей для финансов и криптовалют, лишение Россию доходов от нефти и блокировка доступа к технологиям.

Еврокомиссия представила 19-й пакет ограничений против России. Среди заявленных целей - перекрытие обходных путей для финансов и криптовалют, лишение Россию доходов от нефти и блокировка доступа к технологиям. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" полагают, что история предыдущих 18 пакетов показывает слабую эффективность новых мер. Так, по их мнению, ЕС играет в "догонялки", реагируя на уже работающие схемы обхода (криптоплатформы, "теневой флот", посредники), которые просто оптимизируются. Попытки навязать свою волю глобальным финансовым потокам - это иллюзия контроля.

Ограничения на зарубежные банки и платежные системы (типа МИР) работают только в западной финансовой системе. Но активно развиваются альтернативы: китайская CIPS, национальные системы расчётов (Индия, ОАЭ, страны БРИКС+). Тоже самое происходит и с миром криптовалют.

Санкционная война превратилась в борьбу между западным правовым ресурсом и российской адаптивностью при поддержке стран Глобального Юга. ЕС может латать дыры на кафтане, но остановить Россию не получится. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее мы сообщили о том, что Трамп приостановил военную поддержку Тайваня.

Фото: Pxhere