Трамп приостановил военную поддержку Тайваня: мнение экспертов

Приостановка Трампом военной поддержки Тайваня в целях улучшения климата в процессе подготовки торговой сделки с Китаем – одна из иллюстраций парадоксальности нынешней ситуации, считают авторы Telegram-канала "Мейстер".

Эксперты уверены, что Штаты и их союзники пытаются соревноваться со страной, которая является их основным торговым партнером, и вынуждены выбирать между экономическими перспективами и политическими амбициями. Последние требуют защищать Тайвань, но усилия по военной поддержке острова могут обойтись слишком дорого, если разозленный этими усилиями Пекин решит не идти на экономические компромиссы.

Мы, впрочем, можем только грустно улыбаться, глядя на эту картину. У нас тут Европа в схожем выборе решила, что политические амбиции и обиды на Россию стоят того, чтобы похоронить свою экономику заживо. Трамп а переговорах с Китаем явно старается вести себя умнее. Telegram-канал "Мейстер"

Фото: YouTube / The White House