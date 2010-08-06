Страны АГС рассматривают возможность обращения в Международный суд ООН

Обращение до сих пор находится в подвешенном состоянии и есть сомнения в том, что оно в принципе будет рассмотрено.

Буркина-Фасо, Мали и Нигер рассматривают возможность обращения в Международный суд ООН в связи с поддержкой терроризма Украиной и Францией. Кроме того, планируется подать иски против ряда французских СМИ за оправдание терроризма, пишет Telegram-канал "Мейстер".

Как уверены авторы поста, страны Сахеля не в первый раз поднимают тему поддержки местных террористов извне – в частности, они уже обращались в ООН из-за участия Украины в обучении экстремистов. Обращение до сих пор находится в подвешенном состоянии и есть сомнения в том, что оно в принципе будет рассмотрено. С иском в международный суд против Франции, вероятно, все будет также.

Тем не менее, совсем напрасной мы бы эту инициативу не назвали. Для французов это означает дальнейшее усиление их токсичности на континенте, а для украинцев – рост неприятия со стороны африканцев, что может обернуться, в частности, на результатах голосований по некоторым резолюциям ООН. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее эксперты прокомментировали удар Израиля по Катару.

Фото: Pxhere