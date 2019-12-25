Эксперты прокомментировали удар Израиля по Катару

Обсудить его в Дохе собрались лидеры стран региона.

Удар по Катару вызвал реакцию арабских стран на совместный ответ политике Израиля – обсудить его в Дохе собрались лидеры стран региона. Как подчеркнули авторы Telegram-канала "Мейстер", выступления спикеров были резкими – даже иорданцы, не так давно сбивавшие иранские ракеты, летевшие к Израилю, заявили, что угроза соседа "не имеет границ". В итоге они выразили солидарность с Катаром, призвали к заморозке участия Израиля в ООН и даже договорились об активизации механизма коллективной обороны.

Последний пункт кажется экспертам самым значимым, но пойдет ли это намерение дальше деклараций саммита скоро станет понятно - Израиль не собирается отказываться от своей практики атак целей на чужой территории. В остальном, все больше походило на выпуск пара в условиях отсутствия реального единства, считают телеграмеры.

Впрочем, каким бы ни был этот саммит, он показывает, что политика Тель-Авива начинает вызывать все большее отторжении арабского мира – на кейс Газы они, по большому счету, смогли закрыть глаза, не желая связываться с ЦАХАЛ и стоящими за ним США, но вот регулярные вторжения и удары Израиля по соседям уже воспринимаются ими куда острее. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее мы сообщили о том, что В ЕС отложили введение новых санкций против РФ.

Фото: Pxhere