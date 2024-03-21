В ЕС отложили введение новых санкций против РФ: мнение экспертов

Решение было принято тз-за усиления давления на Словакию и Венгрию.

В ЕС отложили введение новых санкций против России Венгрию и Словакию из-за усиления давления на Словакию и Венгрию.

Эксперты Telegram-канала "Мейстер" пожелали Орбану и Фицо твердости, и отметили, что манеры внутри ЕС давно напоминают таковые внутри тоталитарной секты.

Все должны разделить единую судьбу... А в данном случае Европа делает именно это. И требует от Будапешта с Братиславой включиться в торжественную процессию к обрыву, с которого все должны прыгать независимо от того, что там внизу. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее эксперты прокомментировали встречи Путина с главой Агентства стратегических инициатив и министром культуры.

Фото: Pxhere