В ЕС отложили введение новых санкций против РФ: мнение экспертов

В ЕС отложили введение новых санкций против России Венгрию и Словакию из-за усиления давления на Словакию и Венгрию.
Эксперты Telegram-канала "Мейстер" пожелали Орбану и Фицо твердости, и отметили, что манеры внутри ЕС давно напоминают таковые внутри тоталитарной секты.
Все должны разделить единую судьбу... А в данном случае Европа делает именно это. И требует от Будапешта с Братиславой включиться в торжественную процессию к обрыву, с которого все должны прыгать независимо от того, что там внизу.
Telegram-канал "Мейстер"
Ранее эксперты прокомментировали встречи Путина с главой Агентства стратегических инициатив и министром культуры.
Фото: Pxhere
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все