На недавних рабочих встречах Владимир Путин занимался вопросами культуры. О творческих индустриях он поговорил с главой Агентства стратегических инициатив Светланой Чупшевой. Как уточнили авторы Telegram-канала "Мейстер", продукты этих индустрий находятся на стыке экономики и технологий, и предлагают людям современные товары и услуги, основанные на переосмыслении культуры.

Также Путин продолжил тему в Петербурге, общаясь с министром культуры Ольгой Любимовой. Он поставил перед ней задачу: расширить предложение культурного продукта в дружественных странах. Впрочем, он отдельно подчеркнул, что нужно уважать культуру соседей, предлагать свои нарративы не навязывая их. Например, по мнению президента, российские фильмы, основанные на важных исторических моментах, должны быть доступны за границей.

Наконец на Форуме объединенных культур в Царском селе Владимир Путин рассказал, как Россия видит свою культурную политику. Он подчеркнул важность диалога, который Россия поддерживает как внутри страны, так и на международном уровне. Традиционные ценности должны быть представлены не только в искусстве, но и в коммерции — от фильмов до товаров под отечественными брендами. Важно, чтобы эти ценности были актуальны для всех возрастов, отражались в повседневной жизни. И Владимир Путин считает важным создать для этого все необходимые условия. Telegram-канал "Мейстер"

Фото: официальный сайт президента РФ