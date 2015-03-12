Две группы ЕП потребуют вотум недоверия к Урсуле фон дер Ляйен

В июле удалось получить лишь 175 голосов из необходимых 480.

В Европарламенте собрали достаточно подписей для голосования по вотуму недоверия Урсуле фон дер Ляйен. Как счтают авторы Telegram-канала "Мейстер", причин для недовольства работой главы Еврокомиссии много: кабальная экономическая сделка с США, проукраинская позиция и эскалация конфликта с Россией, отсутствие должной реакции на действия Израиля в Палестине и многое другое.

Это будет уже вторая в этом году попытка сбросить фон дер Ляйен. В июле удалось получить лишь 175 голосов из необходимых 480. И хотя в этот раз коалиция недовольных увеличилась (к левым и правым готова присоединиться фракция "Социал-демократы"), математические шансы малы - около 360 потенциальных голосов. И это без учета возможных идеологических разногласий, которые могут помешать объединиться левым и правым, подчеркивают эксперты.

В итоге ситуация напоминает закипающую кастрюлю, из которой начинает идти пар. Во что это выльется? Протестная активность, радикализация требований со стороны партий, попытки exit-ов? Любой сценарий вероятен, пока Брюссель не намерен учитывать интересы существенной части европейцев. Telegram-канал "Мейстер"

Фото:European Commission