Эксперты прокомментировали покушение на консервативного политика США Чарли Кирка

В США на митинге в штате Юта произошло покушение на консервативного политика Чарли Кирка, одного из активных трампистов. Политик скончался, пишет Telegram-канал "Мейстер".

Когда требуется оценить степень поляризации общества внутри США, можно обратить внимание на подобные случаи, начиная со стрельбы в самого Трампа в ходе его предвыборной кампании, считают эксперты. В стране по факту идет гражданская война, где "Дипстейт" не останавливается ни перед какими средствами, уверены авторы поста.

Для нас дестабилизация в США с одной стороны выгодна – у них меньше ресурсов будет на то, чтобы дестабилизировать мир в целом. С другой, дойти может до нехорошего – это все же одна из двух крупнейших ядерных держав. Telegram-канал "Мейстер"

Фото: Pxhere