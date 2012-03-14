  1. Главная
Эксперты прокомментировали покушение на консервативного политика США Чарли Кирка
Сегодня, 12:04
Эксперты прокомментировали покушение на консервативного политика США Чарли Кирка

Политик скончался.

В США на митинге в штате Юта произошло покушение на консервативного политика Чарли Кирка, одного из активных трампистов. Политик скончался, пишет Telegram-канал "Мейстер". 

Когда требуется оценить степень поляризации общества внутри США, можно обратить внимание на подобные случаи, начиная со стрельбы в самого Трампа в ходе его предвыборной кампании, считают эксперты. В стране по факту идет гражданская война, где "Дипстейт" не останавливается ни перед какими средствами, уверены авторы поста. 

Для нас дестабилизация в США с одной стороны выгодна – у них меньше ресурсов будет на то, чтобы дестабилизировать мир в целом. С другой, дойти может до нехорошего – это все же одна из двух крупнейших ядерных держав.

Telegram-канал "Мейстер"

Ранее мы сообщили о том, что Совбез готовит новую доктрину информационной безопасности России.

Фото: Pxhere

