В Коми возбудили уголовное дело после жёсткой посадки вертолёта Ми-8

По факту ЧП в Усинске Следственный комитет начал проверку.

Западное межрегиональное следственное управление СК России возбудило уголовное дело в связи с жёсткой посадкой вертолёта Ми-8 в Усинске (Республика Коми). Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Следствие установило, что Ми-8 с пассажирами на борту совершил жёсткую посадку в Коми. Погибших нет, информация о пострадавших уточняется.

Ранее в МЧС сообщили, что травмы получили 10 человек. Всего на борту находились 24 гражданина. Пассажиры планировали долететь в Ненецкий автономный округ, чтобы заступить на вахту, но во время взлёта вертолёт опрокинулся.

По данным Северо-Западной транспортной прокуратуры, Ми-8 авиакомпании "Ельцовка" совершил жёсткую посадку примерно в 15:45. Следователи устанавливают причины произошедшего.

