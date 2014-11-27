Совбез готовит новую доктрину информационной безопасности России: мнение экспертов

Механизмы оценки угроз, констатация этих угроз и мер реагирования становится основой уже для вполне практических мер государственного регулирования.

Подготовка Совбезом новой доктрины информационной безопасности России вместо действующего документа 2016 года – естественное следствие событий последних лет, уверены авторы Telegram-канала "Мейстер". С одной стороны происходит продолжение прогресса – информационные технологии значат в жизни людей все больше. Но и угрозы растут, от враждебных действий государственных структур до работы мошенников всех сортов (а опасность мошеннических действий в отношении граждан в действующей редакции доктрины практически никак не освещается). Не стоит забывать и о проблеме развития ИИ и контроля над ним, уверены телеграмеры.

И разработка доктрины нужна как минимум для расстановки приоритетов в этой сфере, чтобы избежать самодеятельности и коллизии проектов, которые в части информационной безопасности разрабатывают разные ведомства. А на сами приоритеты будет очень интересно посмотреть, так что новую редакцию ждем с нетерпением. Telegram-канал "Мейстер"

Фото: Официальный сайт Совета Безопасности России