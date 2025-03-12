Синоптики обещают петербуржцам тёплое и солнечное 2 мая

В субботу в городе и области ожидается малооблачная погода без осадков.

По данным ФГБУ "Северо-Западное УГМС", 2 мая в Санкт-Петербурге будет малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный и западный, умеренный. Температура воздуха ночью составит +5…+7 градусов, днём — +17…+19 градусов. На побережье Финского залива местами ожидается +12…+14 градусов. Атмосферное давление в течение суток будет понижаться.

В Ленинградской области характер погоды похожий: малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный и западный, ночью слабый, днём умеренный. Температура воздуха ночью +2…+7 градусов, днём +17…+22 градуса. У водоёмов местами столбики термометров покажут не выше +12 градусов. Атмосферное давление также будет понижаться.

Ранее Piter.TV сообщал, что главный синоптик Петербурга рассказал о дождливом и теплом мае.

