Провал программы с детсадами обрадовал Медведева

Зампред Совбеза РФ признал нерешённой проблему нехватки детских садов в России.

Проблема нехватки детских садов и ясельных групп в России сохраняется, несмотря на принимаемые меры. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев во время посещения Национального медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова в Санкт-Петербурге 1 мая, сообщает ТАСС.

Вместе с вице-премьером Татьяной Голиковой Медведев обсудил с сотрудниками центра тему нехватки ясельных групп. Он отметил, что в какой‑то момент у властей сложилось впечатление, что с вложением определённых средств проблема будет решена "лет на 10–15", но этот прогноз не оправдался.

В чём позитив? Мы как бы её решаем, а она до конца не решается. Это означает, что как раз мотивация к деторождению присутствует. У нас есть, конечно, разные ситуации, разные регионы, где-то более высокий уровень рождаемости, где-то меньше, но, тем не менее, нам всё время приходится её до определённых уровней подтягивать. И это очень хорошо. Дмитрий Медведев, зампред Совбеза РФ

Он назвал сеть детских садов и ясель важнейшим индикатором желания людей обзаводиться семьёй и детьми и пообещал продолжить работу по её расширению. Он также добавил, что свой вклад должно вносить и бизнес: корпоративные ясельные группы помогают компаниям удерживать хороших работников.

