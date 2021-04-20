Девятибалльные пробки парализовали Петербург вечером 30 апреля

Город встал в заторах перед майскими праздниками. Особенно тяжелая ситуация сложилась на Октябрьской набережной, юго-востоке КАД, Володарском мосту и в центре города.

Петербург вечером 30 апреля оказался в плену девятибалльных пробок. Дороги города практически парализованы из-за интенсивного движения перед майскими праздниками. По данным "Яндекс.Карт", особенно тяжело приходится водителям на Октябрьской набережной и юго-восточном участке Кольцевой автодороги. Также встали Володарский мост, Ивановская улица, улица Бабушкина и улица Седова.

Заторы наблюдаются и в других частях города. Пробки сковали район у станции метро "Петроградская", Левашовский проспект и набережную реки Карповки. Непростая ситуация также на Невском проспекте и Западном скоростном диаметре. Водителям рекомендуют заранее планировать маршруты и учитывать возможные заторы, чтобы избежать задержек.