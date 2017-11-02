В мессенджере MAX появилось цифровое удостоверение для пенсионеров и людей с инвалидностью

Электронное удостоверение можно использовать для получения скидок в магазинах, бесплатного посещения музеев и подтверждения права на льготный проезд в общественном транспорте.

В национальном мессенджере MAX запустили функцию цифрового удостоверения для пенсионеров и граждан с инвалидностью. Новый сервис работает на основе цифрового ID и позволяет подтверждать право на льготы прямо со смартфона — без бумажных документов.

Электронное удостоверение можно использовать для получения скидок в магазинах, бесплатного посещения музеев и подтверждения права на льготный проезд в общественном транспорте. Документ хранится в профиле пользователя и доступен в любой момент.

Чтобы подключить услугу, необходимо установить мобильные приложения Госуслуги и MAX. В "Госуслугах" пенсионерам нужно выбрать раздел "Работа и пенсия", а людям с инвалидностью — вкладку "Документы для предъявления". В личном кабинете потребуется загрузить подтверждающие статус документы (если они ранее не были добавлены) и дать согласие Социальному фонду на обработку данных для оформления удостоверения.

После этого цифровой документ активируется в MAX через раздел "Цифровой ID". Пользователю предложат подтвердить личность, в том числе с помощью селфи, и дать необходимые согласия. Затем приложение автоматически подтянет удостоверение из "Госуслуг".

Сервис уже доступен для устройств на iOS и Android. Получить дополнительную информацию можно по телефону контакт-центра 8 (800) 100-00-01 или в клиентских службах Социального фонда по Петербургу и Ленобласти.

Ранее стало известно, что пенсия неработающих пожилых петербуржцев приближается к 30 тыс. рублей.

Фото: Piter.TV