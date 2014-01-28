В Петербурге закрылся ресторан Матильды Шнуровой Bio My Bio

Заведение стало "жертвой пандемии".

Ресторан Матильды Шнуровой BIO MY BIO, расположенный на Вознесенском проспекте, стал "жертвой пандемии" – заведение закрылось. Об этом 19 октября на своей странице в Instagram сообщила хозяйка кафе.

Мы просто в данный момент не справились с экономикой в контексте больших внешних обстоятельств и дороговизны обслуживания проекта и площадки в том числе. Матильда Шнурова, ресторатор

Шнурова не исключает, что заведение будет переоткрыто, "может быть даже в Москве". В настоящее время ресторатор ведет переговоры на этот счет. Хозяйка ресторана поблагодарила всех гостей и команду, которые были причастны к заведению в течение полутора лет.

Ранее мы писали, что ресторан Матильды Шнуровой назвали "Открытием года" во французском рейтинге La Liste.

Фото: Instagram / matilda.shnurova