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В Петербурге закрылся ресторан Матильды Шнуровой Bio My Bio
Сегодня, 22:03
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В Петербурге закрылся ресторан Матильды Шнуровой Bio My Bio

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Заведение стало "жертвой пандемии".

Ресторан Матильды Шнуровой BIO MY BIO, расположенный на Вознесенском проспекте, стал "жертвой пандемии" – заведение закрылось. Об этом 19 октября на своей странице в Instagram сообщила хозяйка кафе. 

Мы просто в данный момент не справились с экономикой в контексте больших внешних обстоятельств и дороговизны обслуживания проекта и площадки в том числе.

Матильда Шнурова, ресторатор

Шнурова не исключает, что заведение будет переоткрыто, "может быть даже в Москве". В настоящее время ресторатор ведет переговоры на этот счет. Хозяйка ресторана поблагодарила всех гостей и команду, которые были причастны к заведению в течение полутора лет.

Ранее мы писали, что ресторан Матильды Шнуровой назвали "Открытием года" во французском рейтинге La Liste.

Фото: Instagram / matilda.shnurova

Теги: bio my bio, матильда шнурова, ресторан
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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