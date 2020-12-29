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Ресторан Матильды Шнуровой назвали "Открытием года" во французском рейтинге La Liste
Сегодня, 11:39
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Alena_Zinovieva

Ресторан Матильды Шнуровой назвали "Открытием года" во французском рейтинге La Liste

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При составлении рейтинга учитываются мнения экспертов, журналистов и критиков со всего мира.

Ресторан COCOCOUTURE Матильды Шнуровой назвали "Открытием года" во французском рейтинге La Liste. Об этом бывшая жена музыканта Сергея Шнурова сама рассказала в своем Instagram.

"Радуемся всей командой. Для нас это большая честь и важное признание нашей победы над 2020!" – написала Матильда.

Рейтинг La Liste основан на почти 900 источниках. При его составлении учитываются мнения экспертов, журналистов и критиков со всего мира.

Матильда Шнурова открыла ресторан здоровой пищи COCOCOUTURE в декабре прошлого года. Новое заведение находится на острове Новая Голландия в Петербурге. Шнурова шла к этому 8 лет.

Ранее мы писали, что Кристина Асмус приехала в Петербург на съемки фильма о Есенине.

Фото: Instagram / matilda.shnurova

Теги: матильда шнурова, открытие года, франция
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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