Кристина Асмус приехала в Петербург на съемки фильма о Есенине

Главную роль в картине сыграет Александр Петров.

Актриса Кристина Асмус приехала в Петербург на съемки художественного фильма с рабочим названием "Декабрь". Картина расскажет о последних днях жизни великого русского поэта Сергея Есенина. Об этом Асмус сообщила в своем Instagram.

Главную роль в фильме исполнит Александр Петров. Кого именно будет играть Кристина, пока не известно, но "слава богу не Айседору Дункан".

"А то Петров – Есенин, я – Дункан. Мы бы точно перебили хейт фильма "Текст", - написала актриса.

По сюжету, на границу СССР из Германии прибывает знаменитая танцовщица Айседора Дункан и подготавливает побег Есенина за границу. Поэту остается только сесть в поезд и доехать до Риги, но в Ленинграде он попадает в "безумную круговерть событий".

Съемки пройдут в Москве и Петербурге. Премьера запланирована на конец 2021-начало 2021 гг.

Ранее стало известно, что съемки фильма с Петровым в роли Есенина ограничат движение на Васильевском острове.

Фото: Instagram / asmuskristina