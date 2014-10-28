Драму "Женщины Есенина" покажут 27 июля в Михайловском театре. Спектакль стартует 18:00. Для зрителей старше 16 лет.

Спектакль "Женщины Есенина" является знаковым для театра МХАТа имени Горького. С момента премьеры его посмотрели около 70 тыс. зрителей в Москве, Петербурге и Новосибирске.

Жизнь Сергея Есенина – вечные поиск счастья и разочарование. Драма расскажет о тайнах детства и семьи русского поэта. В его жизни было несколько больших романов, отразившихся в работах. Почти все они заканчивались трагически.

Кто они – эти "женщины Есенина"? Кого они любили: гениального поэта, ангела с золотыми волосами или "озорного гуляку"?

Поэт все время ищет любовь и чувствует, что спасение – в ней, и в тот же момент бежит от нее. Есенин находит любовь, но нужна она ему только для творческой силы, а не личного счастья.

Спектакль основан на книге Захара Прилепина из серии ЖЗЛ "Сергей Есенин. Обещая встречу впереди". Инсценировку по произведению написала драматург, сценарист и поэт Елена Исаева.

Фото: mxat.ru