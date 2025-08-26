Оперный певец Ильдар Абдразаков возглавил Михайловский театр

С 2024 года Абдразаков входит в Совет при Президенте РФ по культуре и искусству.

Народный артист России, известный оперный певец Ильдар Абдразаков занял пост художественного руководителя – директора Михайловского театра. Соответствующий приказ издал Комитет по культуре Петербурга.

Как сообщили в прес-службе комитета, для Михайловского театра такое кадровое решение знаменует начало нового этапа, в котором уважение к историческим традициям сочетается с решением актуальных задач современного искусства. В сообщении отметили, что объединение художественного руководства и дирекции позволит целостнее выстраивать работу: от формирования репертуара и поиска новых идей до организационных задач и долгосрочных проектов.

Михайловский театр, открытый в 1833 году по указу императора Николая I, по праву считается одним из ключевых культурных центров Петербурга. В числе актуальных направлений его работы — развитие партнёрских связей. В 2026 году было заключено соглашение с Севастопольским театром оперы и балета, предусматривающее совместные постановки и обменные гастроли.

Ильдар Абдразаков — выдающийся деятель культуры, оперный певец, режиссёр и дирижёр, народный артист России. Среди его наград — Государственная премия РФ, премия имени Шостаковича, а также две премии "Грэмми". Артист возглавляет Севастопольский театр оперы и балета, является учредителем Международного музыкального фестиваля и Фонда поддержки молодых талантов, а с 2024 года входит в состав Совета при Президенте РФ по культуре и искусству.

Фото: Комитет по культуре Петербурга