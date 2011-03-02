На репетиции в Михайловском театре балерина сломала стопу

В медицинском учреждении артистке наложили гипс.

Из Михайловского театра в Петербурге в Мариинскую больницу госпитализировали балерину. Девушка получила серьезную травму, пишет tg-канал "Mash на Мойке" 4 апреля.

Танцовщица получила перелом стопы прямо на тренировке, ударившись о ногу партнера. В медицинском учреждении артистке наложили гипс и отправили на амбулаторное лечение.

Ранее мы рассказывали о том, что на тренировке по баскетболу в спортивном центре на Васильевском острове подросток сломал правую лучевую кость. Он доставлен в Детскую больницу Святой Марии Магдалины.

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)