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На репетиции в Михайловском театре балерина сломала стопу
Сегодня, 15:42
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На репетиции в Михайловском театре балерина сломала стопу

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В медицинском учреждении артистке наложили гипс.

Из Михайловского театра в Петербурге в Мариинскую больницу госпитализировали балерину. Девушка получила серьезную травму, пишет tg-канал "Mash на Мойке" 4 апреля. 

Танцовщица получила перелом стопы прямо на тренировке, ударившись о ногу партнера. В медицинском учреждении артистке наложили гипс и отправили на амбулаторное лечение. 

Ранее мы рассказывали о том, что на тренировке по баскетболу в спортивном центре на Васильевском острове подросток сломал правую лучевую кость. Он доставлен в Детскую больницу Святой Марии Магдалины. 

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер) 

Теги: михайловский театр, перелом
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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