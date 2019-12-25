Подросток получил перелом руки во время тренировки на Васильевском острове

Травмировался спортсмен 2 апреля в спортивном центре на проспекте КИМа.

В Петербурге на Васильевском острове юный спортсмен сломал руку во время тренировки по баскетболу. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие".

В Детскую больницу Святой Марии Магдалины 3 апреля доставили 14-летнего подростка. Пострадавшему зафиксировали перелом правой лучевой кости. Травму он получил 2 апреля в спортивном центре на проспекте КИМа. Ребенка после наложения гипса отпустили домой.

Ранее мы сообщили о том, что четырехмесячная девочка оказалась в больнице после падения с кровати в Приморском районе. Ее госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга и линейными переломами теменных костей.

Фото: Piter.TV