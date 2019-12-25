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Подросток получил перелом руки во время тренировки на Васильевском острове
Сегодня, 15:14
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Подросток получил перелом руки во время тренировки на Васильевском острове

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Травмировался спортсмен 2 апреля в спортивном центре на проспекте КИМа.

В Петербурге на Васильевском острове юный спортсмен сломал руку во время тренировки по баскетболу. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие". 

В Детскую больницу Святой Марии Магдалины 3 апреля доставили 14-летнего подростка. Пострадавшему зафиксировали перелом правой лучевой кости. Травму он получил 2 апреля в спортивном центре на проспекте КИМа. Ребенка после наложения гипса отпустили домой. 

Ранее мы сообщили о том, что четырехмесячная девочка оказалась в больнице после падения с кровати в Приморском районе. Ее госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга и линейными переломами теменных костей. 

Фото: Piter.TV 

Теги: перелом, проспект кима
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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