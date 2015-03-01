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Четырехмесячная девочка оказалась в больнице после падения с кровати в Приморском районе
Сегодня, 8:50
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Четырехмесячная девочка оказалась в больнице после падения с кровати в Приморском районе

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Ребенка госпитализировали в Детскую больницу Святой Марии Магдалины.

В Приморском районе Петербурга грудничок получил серьезные травмы после падения. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие". 

Днем 3 апреля четырехмесячную девочку госпитализировали в Детскую больницу Святой Марии Магдалины из квартиры дома на набережной реки Каменки. У пострадавшей зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга средней степени тяжести и линейные переломы теменных костей. 

Предварительно, ребенок по недосмотру матери и отца упал с кровати. Все детали случившегося устанавливаются.

Ранее мы сообщили о том, что в Буграх мальчик оказался в больнице после падения со скейтборда. Ему диагностировали тупую травму живота и грудной клетки, разрыв паренхимы печени и гематому печени. 

Фото: Piter.TV 

Теги: приморский район, травмирование ребенка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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