Четырехмесячная девочка оказалась в больнице после падения с кровати в Приморском районе

Ребенка госпитализировали в Детскую больницу Святой Марии Магдалины.

В Приморском районе Петербурга грудничок получил серьезные травмы после падения. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие".

Днем 3 апреля четырехмесячную девочку госпитализировали в Детскую больницу Святой Марии Магдалины из квартиры дома на набережной реки Каменки. У пострадавшей зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга средней степени тяжести и линейные переломы теменных костей.

Предварительно, ребенок по недосмотру матери и отца упал с кровати. Все детали случившегося устанавливаются.

Ранее мы сообщили о том, что в Буграх мальчик оказался в больнице после падения со скейтборда. Ему диагностировали тупую травму живота и грудной клетки, разрыв паренхимы печени и гематому печени.

Фото: Piter.TV