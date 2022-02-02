В Буграх мальчик упал со скейтборда и получил серьезные травмы

У пострадавшего зафиксировали тупую травму живота и грудной клетки, а также разрыв паренхимы печени и гематому печени.

В Буграх в Ленобласти ребенок оказался в больнице после падения со скейтборда. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие".

В медицинское учреждение 11-летний мальчик поступил 1 апреля. Его состояние врачи оценили как тяжелое. У пострадавшего зафиксировали тупую травму живота и грудной клетки, а также разрыв паренхимы печени и гематому печени.

По словам матери ребенка, 30 марта он упал во время катания на скейтборде. К вечеру у него появились тошнота и рвота. На следующий день женщина с сыном обратилась в травмпункт, однако оттуда их отпустили домой.

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Фото: Piter.TV