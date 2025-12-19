Сотрудник Пулково получил перелом ноги на рабочем месте

Его госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.

На территории петербургского аэропорта Пулково был травмирован сотрудник. Об этом 13 января пишет 78.ru.

Инцидент произошел накануне, 42-летний мужчина сломал ногу на перроне. Его госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. В момент происшествия пострадавший не взаимодействовал с самолетом. Детали случившегося устанавливаются.

