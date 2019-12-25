В Михайловском театре в Петербурге прошли новые обыски по делу о растрате

Это уже не первый визит правоохранителей в учреждение: 9 июля обыски уже проходили в театре и в офисах компаний, получавших контракты на реконструкцию сцены МХАТ.

Сотрудники Следственного комитета и ГУ МВД вновь пришли с обысками в Михайловский театр в центре Петербурга. Следственные действия проходят в рамках дела о растрате в особо крупном размере. Об этом сообщил источник "Делового Петербурга", знакомый с ситуацией.

По информации очевидцев, силовики работают в здании театра на Площади Искусств с самого утра 22 июля. Это уже не первый визит правоохранителей в учреждение: 9 июля обыски уже проходили в театре и в офисах компаний, получавших контракты на реконструкцию сцены МХАТ.

Следствие интересуют документы, связанные с контрактами на ремонт московского театра. В частности, внимание силовиков привлекли фирмы, связанные с предпринимателем Маратом Каргиновым — одна из них ранее получила подряд на сумму около 1 млрд рублей.

Также в поле зрения оказались компании "Строй-Эксперт" и "Атлант-проект". Первая работала на объектах в Петербурге и Новосибирске, в том числе на сцене Михайловского театра, а вторая получила подряд на реконструкцию МХАТ на 5 млрд рублей.

Фигурантом дела стал художественный руководитель Михайловского театра и директор МХАТ Владимир Кехман. Изначально он был допрошен как свидетель, позже ему предъявили обвинение в растрате. Сейчас Кехман находится под обязательством о явке и, по информации источников, продолжает свободно перемещаться по городу.

Фото: Piter.tv