Директору МХАТ Кехману предъявили обвинение в растрате

Дело связано с контрактами на реконструкцию старой сцены театра, сумма долгов обвиняемого превышает 17 млрд рублей.

Директору Московского художественного академического театра имени Горького и художественному руководителю Михайловского театра в Санкт-Петербурге Владимиру Кехману предъявлено официальное обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей о растрате или присвоении имущества в особо крупном размере.

Как сообщил источник ТАСС в окружении театрального деятеля, Кехман не подвергнут мере пресечения в виде заключения под стражу - ему избрана более мягкая мера пресечения в виде подписки о невыезде. Официального подтверждения данной информации от следственных органов пока не поступало.

Уголовное дело связано с проводившимися в течение нескольких лет работами по реконструкции исторической сцены МХАТ. Параллельно стало известно о наличии у Кехмана значительной кредитной задолженности, превышающей 17,8 миллиардов рублей. В настоящее время следствие продолжает устанавливать все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что Михайловский театр получил QR-код со статусом "Вакцинирован".

Фото: Piter.TV