Виталий Бородин рассказал, что Кехмана в Петербурге называют "банановым королем"

Глава ФПБК раскрыл петербургское прозвище обвиняемого директора МХАТ и усомнился в его профессиональной пригодности.

Глава Федерального проекта по борьбе с коррупцией Виталий Бородин высказался о директоре МХАТ Владимире Кехмане, обвиняемом в растрате. В своём Telegram-канале антикоррупционер сообщил, что в Санкт-Петербурге Кехмана называли "банановым королём", подчеркнув его предпринимательское, а не творческое прошлое.

В Санкт-Петербурге у него прозвище "Банановый король". Представляете, банановый король стал руководителем во МХАТ. Не творческий человек, не заслуженный артист, не деятель культуры, а банановый король, то есть предприниматель, про которого пишут, что у него долг по кредитам 18 млрд рублей. Вот такие у нас сегодня банановые короли с долгом 18 млрд рублей становятся руководителями во МХАТ. Виталий Бородин

Бородин выразил недоумение, что во главе театра оказался не деятель искусства, а бизнесмен с сомнительной репутацией. Он призвал следственные органы довести дело до логического завершения, проведя параллель с делом Кирилла Серебренникова. По словам главы ФПБК, петербургские источники сообщали ему о возможном участии Кехмана в различных аферах до назначения в МХАТ.

Ранее сообщалось, что директору МХАТ Кехману предъявили обвинение в растрате.

Фото: Piter.tv