Владимира Кехмана отстранили от должности директора МХАТ имени Горького

Кехман лишился поста в московском театре после уголовного дела о растрате.

Генеральный директор МХАТ имени Горького Владимир Кехман отстранен от должности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По данным агентства, решение связано с возбужденным уголовным делом. В отношении Кехмана расследуются два эпизода — растрата при реконструкции старой сцены театра и получение взятки в размере 27 млн руб. Дело возбуждено по ч. 4 ст. 160 УК РФ. Максимальное наказание по данной статье — до 10 лет лишения свободы.

Следственные действия проводились в здании театра и по нескольким другим адресам. В ходе обысков изъяли документацию и электронные носители информации. Кехман был доставлен на допрос в Следственный комитет, а затем отпущен после проведения процессуальных мероприятий.

При этом Кехман продолжает занимать пост художественного руководителя Михайловского театра в Петербурге.

Ранее Виталий Бородин рассказал, что Кехмана в Петербурге называют "банановым королем".

Фото: МХАТ