Михайловский театр получил QR-код со статусом "Вакцинирован"

Михайловский театр получил QR-код с иммунным статусом "Вакцинирован". Об этом 21-го октября сообщила пресс-служба театра.
Художественный руководитель Владимир Кехман рассказал о том, что в театре 86% сотрудников вакцинировались, либо переболели COVID-19. По его словам, учреждение предпринимает все меры, установленные Роспотребнадзором.
Ранее в театре открылся пункт вакцинации для работников культуры. Он продолжит свою работу.
Напомним, что с 15 ноября для посещения театров нужно будет предъявлять QR-код.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что в МДТ из-за болезни артиста перенесли спектакли с Боярской и Козловским.
Фото: Piter.TV
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