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Михайловский театр получил QR-код со статусом "Вакцинирован"
Сегодня, 16:02
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Михайловский театр получил QR-код со статусом "Вакцинирован"

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Большинство сотрудников прошли вакцинацию или перенесли коронавирус.

Михайловский театр получил QR-код с иммунным статусом "Вакцинирован". Об этом 21-го октября сообщила пресс-служба театра.

Художественный руководитель Владимир Кехман рассказал о том, что в театре 86% сотрудников вакцинировались, либо переболели COVID-19. По его словам, учреждение предпринимает все меры, установленные Роспотребнадзором.

Ранее в театре открылся пункт вакцинации для работников культуры. Он продолжит свою работу. 

Напомним, что с 15 ноября для посещения театров нужно будет предъявлять QR-код. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в МДТ из-за болезни артиста перенесли спектакли с Боярской и Козловским. 

Фото: Piter.TV

Теги: qr код, иммунный статус, михайловский театр
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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