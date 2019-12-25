Михайловский театр получил QR-код со статусом "Вакцинирован"

Большинство сотрудников прошли вакцинацию или перенесли коронавирус.

Михайловский театр получил QR-код с иммунным статусом "Вакцинирован". Об этом 21-го октября сообщила пресс-служба театра.

Художественный руководитель Владимир Кехман рассказал о том, что в театре 86% сотрудников вакцинировались, либо переболели COVID-19. По его словам, учреждение предпринимает все меры, установленные Роспотребнадзором.

Ранее в театре открылся пункт вакцинации для работников культуры. Он продолжит свою работу.

Напомним, что с 15 ноября для посещения театров нужно будет предъявлять QR-код.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в МДТ из-за болезни артиста перенесли спектакли с Боярской и Козловским.

Фото: Piter.TV