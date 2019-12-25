В МДТ из-за болезни артиста перенесли спектакли с Боярской и Козловским

Приобретенные билеты будут действительны на новую дату или могут быть возвращены.

Малый драматический театр в Петербурге перенес сразу несколько спектаклей из-за болезни артиста. Об этом сообщила пресс-служба МДТ.

Так, с 27 октября на 15 декабря и с 28 октября на 16 декабря перенесли спектакль "Гамлет", в котором играют Елизавета Боярская и Данила Козловский. "Вишневый сад" покажут 17 и 18 декабря, вместо 29 и 30 октября.

При этом сцена театра в эти дни пустовать не будет. 27 и 28 октября зрителям покажут "Дядю Ваню", 29 октября – "Три сестры", а 30 октября – "Повелитель мух".

Приобретенные билеты будут действительны на новую дату или могут быть возвращены.

Ранее фанаты раскритиковали располневшего Данилу Козловского.

Фото: mdt-dodin.ru