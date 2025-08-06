Строительство новой сцены МДТ в Петербурге отложили до 2030 года

Сроки возведения театрального комплекса на Звенигородской улице вновь перенесены.

Согласно распоряжению Госстройнадзора Санкт-Петербурга от 20 мая, завершение строительства новой сцены Академического Малого драматического театра – Театра Европы перенесено на 20 декабря 2030 года. Об этом пишет "Деловой квартал". Прежний дедлайн был установлен на декабрь 2026 года.

Речь идёт о возведении театрального комплекса на Звенигородской улице в Адмиралтейском районе. На участке площадью около одного гектара появится здание высотой почти 29 метров и общей площадью 23,5 тысячи квадратных метров. Внутри разместят зал-трансформер на 675 мест, помещения для хранения декораций, технические пространства и подземный паркинг. Проект предусматривает сохранение исторического фасада бывшего фуражного двора Семеновского полка. Застройщиком выступает ППК "Единый заказчик в сфере строительства".

История объекта насчитывает уже десять лет. Первое разрешение на работы было выдано давно, изначально новую сцену планировали открыть ещё в 2019 году, но сроки неоднократно сдвигались. В 2017 году расторгли контракт на 2,5 миллиарда рублей из-за нарушения условий и срыва работ. Впоследствии вокруг объекта развернулось уголовное дело о хищении более 45 миллионов рублей.

После смены подрядчика к проекту привлекли компанию "Трансепт групп", с которой в 2021 году заключили новый контракт стоимостью около 8 миллиардов рублей. Удорожание объяснили переработкой архитектурных решений. В 2025 году Главгосэкспертиза одобрила обновлённый проект с учётом современных театральных технологий, а строительство новой сцены МДТ включили в перечень объектов, финансируемых за счёт средств Фонда национального благосостояния.

