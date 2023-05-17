Новая сцена МДТ в Петербурге получила зеленый свет от экспертов

Театр Европы расширяется.

Главгосэкспертиза одобрила проект строительства Новой сцены Малого драматического театра — Театра Европы на Звенигородской улице в Петербурге, завершение работ запланировано на 2027 год.

Главгосэкспертиза утвердила проектную документацию на строительство Новой сцены МДТ. Объект расположен по адресу: улица Звенигородская, дом 7 литера А. Первоначальным заказчиком выступала Северо-Западная дирекция Минкульта. Контракт со "Стройсоюзом В" был расторгнут из-за срыва сроков. В 2017 году подрядчиком стала "Трансепт Групп" Бориса Ротенберга с бюджетом 2,1 млрд руб.

В 2021 году функции заказчика перешли к публично-правовой компании "Единый заказчик в сфере строительства". Завершение строительства запланировано на 2027 год.

Ранее сообщалось, что Петербург получит 12 млрд рублей на строительство дублирующего коллектора.

Фото: freepik