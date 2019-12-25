Главгосэкспертиза одобрила проект реставрации исторических зданий Академии наук на Университетской набережной

Петербург приступает к восстановлению исторического комплекса Российской академии наук. Соответствующий проект приспособления Главного здания и Музейного флигеля для нужд многофункционального научно-просветительского центра прошел проверку Главгосэкспертизы, информирует пресс-служба Смольного.
Губернатор города Александр Беглов подчеркнул, что сохранение наследия входит в десятку приоритетов развития города. Комплекс зданий Академии наук на Стрелке Васильевского острова занимает особое место среди петербургских памятников.
Проект разрабатывался при участии Санкт-Петербургского отделения РАН совместно с экспертами КГИОП.
Ранее мы сообщили о том, что Дом Романова в Ушково может стать памятником.
Фото: Правительство Петербурга
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