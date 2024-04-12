Петербург получит 12 млрд рублей на строительство дублирующего коллектора

Беглов добился финансирования ключевого инфраструктурного проекта города.

Санкт-Петербург получит 11,9 млрд рублей из федерального бюджета на строительство второй нитки главного канализационного коллектора, что позволит обеспечить надежное водоотведение для 600 тысяч жителей. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Губернатор Александр Беглов согласовал финансирование с вице-премьером Маратом Хуснуллиным. Проект включает три этапа: первый уже завершен (2,9 км), второй (4,2 км) начнется в ближайшее время, третий (5,6 км) планируется завершить к 2030 году.

Общая стоимость второго этапа составляет 19,9 млрд рублей, из которых 8 млрд рублей поступят из городского бюджета и средств Водоканала. Новый коллектор диаметром 4,5 метра позволит провести ревизию старой системы и подключить новые жилые районы.

Ранее сообщалось, что ремонт дорог парализует шесть районов Петербурга с 7 августа.

Фото: Piter.TV