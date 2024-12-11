Матвиенко призвала ускорить строительство Театра Европы в Петербурге

Спикер Совета Федерации считает, что объект нужно завершить до конца 2026 года.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко провела совещание по поводу возведения нового здания Малого драматического театра в Северной столице. Спикер призвала совершить "строительный подвиг" и закончить его возведение до конца следующего года, – сообщают в пресс-службе Совета Федерации.

Это требует особого отношения к этому объекту. Неслучайно реализация проекта находится на контроле Президента России и Администрации. Ситуация требует скорейшего решения. Объект должен быть особенным и красивым. Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации

Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин рассказал на совещании, что документация по МДТ готова на 50%. В ответ на реплику Матвиенко он сообщил, что рабочая группа будет принимать все необходимые решения в согласии с различными направлениями.

Ранее мы рассказывали, что контракт на строительство новой сцены МДТ продлили до 2027 года.

Фото: Совет Федерации