В Совете Федерации призвали сохранить историческую память ради будущего человечества.

Публичная героизация властями с Банковой улицы политических фигур, причастных к преступлениям против человечности, почитание признанных палачей требует осуждения международными организациями и заслуживает отдельного трибунала. такое мнение высказала председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко в собственном блоге, опубликованном на официальном сайте верхней палаты страны в День памяти и скорби. Сенатор призвала Киев не легитимизировать и не оправдывать злодеяния, геноцид, а также не оскорблять память жертв трагедии и не наносить огромный ущерб будущему.

Сенатор уточнила, что подобная политика соседнего государства подрывает гуманистические основы развития цивилизации, а также ставит под угрозу мир на планете, формирует в регионе очаги ненависти и создает условия для новой фашистской агрессии. По словам Валентины Матвиенко, мировое здоровое сообщество должно показать свою зрелость и волю. Это позволит осознать угрозу и остановить фашизм в Европе. В России уверены, что начинать следует с бережного сохранения памяти о Второй мировой войне и Великой Победе, с неприкосновенности исторической правды, с утверждения незыблемости морально-нравственной ценности итогов ВОВ.

Я призываю всех бережно хранить и передавать память о подлинных событиях и героях. Критически мыслить, не принимая на веру западные нарративы в красивой обертке, отличать правду от пропаганды. Только так мы сможем защитить историческую память и не позволить манипулировать своим прошлым и настоящим. Валентина Матвиенко, председатель СФ РФ

Матвиенко отметила проблему обезлюживания территорий в России.

Фото: Вконтакте / Совет Федерации