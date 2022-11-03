Контракт на строительство новой сцены МДТ продлили до 2027 года

Представитель службы по связям с общественностью компании-подрядчика отметил, что на текущий момент ведутся работы по установке витражей и оконных конструкций, монтажу внутренних инженерных систем, систем молниезащиты и заземления, а также отделке фасадов.

Срок действия государственного контракта на строительство нового здания Малого драматического театра — Театра Европы (МДТ) на Звенигородской улице, 7, продлен до конца 2027 года. Подписание документа состоялось недавно между ППК "Единый заказчик" и генеральным подрядчиком проекта — ООО "Трансепт групп".

Как сообщили в "Едином заказчике" изданию "Деловой Петербург", текущая задержка связана с необходимостью глубокой корректировки проектной и сметной документации. В настоящее время идут согласования проектных решений с пользователями. Получение заключения Главгосэкспертизы России ожидается в 2025 году, после чего начнется основной этап строительных работ.

Представитель службы по связям с общественностью компании-подрядчика отметил, что на текущий момент ведутся работы по установке витражей и оконных конструкций, монтажу внутренних инженерных систем, систем молниезащиты и заземления, а также отделке фасадов. Работы по устройству скатной крыши завершены.

Стоит напомнить, что первоначально завершение строительства второй сцены МДТ планировалось к апрелю 2025 года. В рамках подписанного договора заказчиком уже выплачено около 1,5 млрд рублей, из которых на выполненные обязательства приходится около 300 млн рублей. Общая сумма инвестиций в проект оценивается в 8 млрд рублей.

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Фото: mdt-dodin.ru