Бывший завод Toyota не успевают перезапустить в Петербурге до конца года

В данный момент идут переговоры относительно будущего этой площадки. Рассматриваются различные варианты развития событий.

Бывшая площадка автомобилестроительного холдинга Toyota Петербурге, вероятнее всего, не начнет работать в этом году. Об этом сообщил врио председателя комитета по промышленной политике Петербурга Александр Ситов на "промышленном завтраке" в рамках форума "Российский промышленник".

По словам Ситова, в данный момент идут переговоры относительно будущего этой площадки. Рассматриваются различные варианты развития событий. Напомним, на ПМЭФ-2024 правительство города на Неве и компания "Аурус" подписали соглашение о производстве премиальных автомобилей Aurus на этой площадке, с планами запустить производство в конце текущего года. Кроме того, в феврале 2024 года бывший министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявлял, что концерн "Алмаз-Антей" собирается начать сборку электромобилей E-Neva на заводе Toyota в 2026 году.

Ситов, подчеркнул, что основным препятствием для развития автопроизводства остаются проблемы с поставками комплектующих.

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Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)