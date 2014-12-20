Фанаты раскритиковали располневшего Данилу Козловского

Пользователи интернета обсуждают фотографии, которые накануне выложил у себя в Instagram Максим Виторган. На них актер запечатлен со своим коллегой по съемочной площадке Данилой Козловским, а также с режиссером Иваном Твердовским.
Виторган и Козловский снимаются в фильме Твердовского "Люся" об умной колонке. На опубликованных снимках фанатов удивил внешний вид Данилы. Актер, который всегда был в прекрасной форме, заметно поправился, чем расстроил своих поклонников.
"Данила отъелся так", "Лучше бы я Козловского таким не видела", "Виторган – красавец, а Козловский??? Что с ним?", "Я Козловского едва узнала, он для роли что ли такой?" – написали комментаторы под фото.
Некоторые подписчики предположили, что Данила набрал вес для роли и вскоре вновь придет в форму.
Ранее мы писали, что Данила Козловский снимет фильм по мотивам русской классики.
Фото: Instagram / mvitorgan
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все