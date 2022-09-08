Вышел трейлер нового сериала "Надвое" с Козловским и Петровым

Картина выйдет в свет 29 сентября.

Опубликован трейлер сериала "Надвое" с Данилом Козловским и Александром Петровым в главных ролях. Актеры исполнили роли друзей. Один из них заявлен как раскованный и остроумный, а второй - серьезный и женатый. Ролик появился на YouTube-канале стримингового сервиса. Известно, что режиссером мелодрамы выступил Валерий Тодоровский. По сюжету жизнь персонажей меняется, когда они отправляются в командировку в Петербург. В этом городу они встречают тусовщицу Ирой (Ирина Старшенбаум) и виолончелистку Настю (Елизавета Базыкина).

Мне всегда было интересно копаться в "маленьких" подробностях отношений людей. В "Надвое" они и стали основным предметом рассказа. На съемках было много радости от процесса. постановщик фильма

Напомним, что Валерий Тодоровский известен российским зрителям по проектам "Стиляги" и "Оттепель". Официальный релиз проекта "Надвое" запланирован на 29 сентября. Картину можно будет увидеть на онлайн-ресурсах more.tv и Wink, после он выйдет в эфире телеканала "Россия 1".

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Фото и видео: YouTube / more tv