Картина будет показана миру 7 октября.

Американский стриминговый сервис Netflix выпустил трейлер фильма "Счастливые девочки не умирают" с Милой Кунис. Данная картина является экранизацией детективного бестселлера, написанного автором Джессикой Нолл. Она же написала для проекта сценарий. Официальный релиз работы намечен на 7 октября.

Создатели уточнили, что лента рассказывает о жизни успешной и счастливой уроженки Нью-Йорка Ани Фанелли. Зрителям кажется, что ничто и никто не может омрачить безоблачную жизнь этой девушки: она имеет востребованную и высокооплачиваемую должность в популярном глянцевом издании, а также красивого жениха. Однажды героиня знакомится с режиссером, снимающим документалки. Мужчина интересуется инцидентом, который давным-давно произошел в элитной школе для девочек. Как бывшей учительнице истории он предлагает Ани вспомнить подробности.

Минута молчания в связи с событиями на Украине прошла на церемонии вручения "Оскаров".

Фото и видео: YouTube / Netflix