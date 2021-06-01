Минута молчания в связи с событиями на Украине прошла на церемонии вручения "Оскаров"

Ранее Мила Кунис заявила, что из-за событий в мире страдают много людей.

Минута молчания в связи с событиями на Украине прошла на церемонии вручения "Оскара". Торжественная 94-ая церемония состоялась в США в ночь на 28 марта. Мероприятие показывал местный телеканал ABC. Известно, что ситуация на Украине была оглашена примерно в середине трехчасовой трансляции. Церемония прервалась текстом. Таким образом Академия киноискусств решила поддержать граждан, которые столкнулись с вооруженным конфликтом в своей стране, а также предосудительным отношением внутри границ.

Кино - важный способ выражать наш гуманизм во время конфликтов, но реальность в том, что миллионы семей на Украине нуждаются в еде, медицинском обслуживании, чистой воде и срочной помощи. Ресурсов не хватает. Мы вместе - можем сделать больше заявление организаторов церемонии награждения

Аналогичное обращение также продемонстрировано в зале театра Dolby в Лос-Анджелесе, в котором проводилась церемония "Оскара". Россия в данном контексте не упоминалась. Ранее к публике обратилась американская актриса Мила Кунис, которая родилась в Черновцах. Она не стала использовать слово "Украина", просто упомянув о "происходящих в мире событиях", из-за которых пострадало много людей.

Погибшую на съемках с Болдуином оператора Галину Хатчинс вспомнили на премии "Оскар".

Фото: Telegram / TJ