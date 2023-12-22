В Госдуме почтили минутой молчания память погибших в "Крокус Сити Холле"

Вячеслав Володин объявил коллегам о необходимости почтить память жертв теракта в Красногорске.

На пленарном заседании от 26 марта в нижней палате парламента российские депутаты почтили минутой молчания память погибших в результате теракта, произошедшего в "Крокус сити холле".

На пленарном заседании Государственной Думы депутаты почтили минутой молчания память погибших в результате теракта в "Крокус Сити Холле" 22 марта. пресс-служба Госдумы России

Напомним, что стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом группы "Пикник" в подмосковном зале "Крокус сити холл". Террористы расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. Согласно информации от Следственного комитета России, жертвами трагедии стали 139 человек. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила в социальных сетях о том, что количество жертв увеличилось до 143 погибших. В пресс-службе регионального управления ГУ МЧС добавили, что пострадавшими считаются еще 152 человека. В стране 24 марта было объявлено президентом днем общенационального траура.

Госдума направила обращение к Мишустину о ситуации с модернизацией лифтов в жилых домах.

Фото и видео: Дума ТВ