Госдума направила обращение к Мишустину о ситуации с модернизацией лифтов в жилых домах

По словам Володина, регионы не могут решить эти проблемы самостоятельно.

Депутаты Госдумы направили обращение к премьер-министр РФ Михаилу Мишустину о ситуации с модернизацией лифтов в жилых домах. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, регионы не могут решить эти проблемы самостоятельно, а за счет жильцов решить невозможно. Он подчеркнул, что в сфере ЖКХ нет системной работы, так как "все это разорвано по ряду ведомств и министерств".

В документе, направленном главе российского правительства, подчеркивается, что на сегодняшний день в России в эксплуатации находится более 600 тысяч лифтов, износ которых в ряде субъектов составляет более 50%.

Ранее Володин отметил необходимость законодательно обеспечить развитие РЖД.

Видео: Дума ТВ