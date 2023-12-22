По его словам, депутаты должны делать все для оказания поддержки компании и ее модернизации

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил необходимость законодательно обеспечить развитие РЖД. Об этом он объявил в ходе правительственного часа, на котором выступил глава РЖД Олег Белозеров.

По его словам, депутаты должны делать все для оказания поддержки компании и ее модернизации. Володин подчеркнул важную роль РЖД в перевозках граждан, грузов и в развитии страны.

Ранее мы сообщали, что Госдума приняла закон о запрете рекламы на информресурсах иноагентов.

Видео: Дума ТВ