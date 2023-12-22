За нарушение запрета для физлиц предусмотрен штраф до 50 тысяч рублей, для юрлиц – до 500 тысяч рублей.

Госдума приняла закон о запрете рекламы на информресурсах иноагентов. Авторами документа стали 395 депутатов.

За нарушение запрета для физлиц предусмотрен штраф до 50 тысяч рублей, для юрлиц – до 500 тысяч рублей. Также в документе отмечается, что запрещено рекламировать в СМИ и интернете ресурсы самих иноагентов.

По словам главы Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева, данный закон направлен на безопасность и защиту суверенитета России. Он подчеркнул, что чем сильнее будет оказываться давление на страну, тем жестче будет реакция.

Ранее Володин назвал законопроект о запрете рекламы для иноагентов очень важным.

Видео: Дума ТВ