По его словам, иноагенты сделали свой выбор в пользу зарубежного финансирования.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал законопроект о запрете рекламы для иноагентов очень важным. Об этом он заявил на пленарном заседании.

Во втором чтении депутаты приняли закон о запрете рекламы российских физических и юридических лиц на сайтах иноагентов, в соцсетях и на других интернет-площадках, принадлежащих им. По словам Володина, иноагенты сделали свой выбор в пользу зарубежного финансирования.

Надо для себя определиться: либо ты со страной – откажись от зарубежного финансирования, выйди из статуса иностранного агента и тогда получай средства внутри страны. Вячеслав Володин, председатель Госдумы

Ранее Володин заявил, что американцы хотели бы видеть Путина своим президентом.

Видео: Дума ТВ