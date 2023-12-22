По его словам, у нынешнего президента России есть те качества, которыми не обладают другие кандидаты.

Жители США хотели бы видеть российского лидера Владимира Путина своим президентом. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания.

По его словам, у нынешнего президента России есть те качества, которыми не обладают другие кандидаты. Володин подчеркнул, что за время нахождения в должности глава государства показал умение решать самые тяжелые задачи. Также председатель Госдумы отметил, что в Америке пишут о желании увидеть Путина своим президентом.

Но у них нет, он у нас. А у них Байден – наказание им. Вячеслаав Володин, председатель Госдумы

Ранее Володин заявил, что России следует сказать "до свидания" ПА ОБСЕ.

Видео: Дума ТВ