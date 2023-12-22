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Володин: России следует сказать "до свидания" ПА ОБСЕ

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По его словам, ПА ОБСЕ является абсолютно несамостоятельной и политизированной организацией.

России следует сказать "до свидания" Парламентской ассамблее ОБСЕ. Об этом заявил в ходе пленарного заседания председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, ПА ОБСЕ является абсолютно несамостоятельной и политизированной организацией, которая пляшет под дудку Вашингтона. Володин подчеркнул, что России сейчас делать там нечего.

Самое плохое в этой ситуации, что мы еще деньги платим, причем одни из самых крупных плательщиков, поэтому надо выходить, прекращать перечислять средства.

Вячеслав Володин, председатель Госдумы

Ранее Госдума приняла закон о конфискации имущества за фейки об армии.

Видео: Дума ТВ

Теги: вячеслав володин, госдума россии, обсе, парламентская ассамблея
Категории: Лента новостей, Новости России,

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