Володин: России следует сказать "до свидания" ПА ОБСЕ

По его словам, ПА ОБСЕ является абсолютно несамостоятельной и политизированной организацией.

России следует сказать "до свидания" Парламентской ассамблее ОБСЕ. Об этом заявил в ходе пленарного заседания председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, ПА ОБСЕ является абсолютно несамостоятельной и политизированной организацией, которая пляшет под дудку Вашингтона. Володин подчеркнул, что России сейчас делать там нечего.

Самое плохое в этой ситуации, что мы еще деньги платим, причем одни из самых крупных плательщиков, поэтому надо выходить, прекращать перечислять средства. Вячеслав Володин, председатель Госдумы

Ранее Госдума приняла закон о конфискации имущества за фейки об армии.

Видео: Дума ТВ